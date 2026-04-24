Nikkei : nouveau record absolu de clôture à 59.750
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 08:47
La possibilité d'un double top sous 59.750/60.0000 est bien réelle et l'hypothèse la plus probable -dans l'immédiat- est d'assister à un pullback et au comblement de quelques "gaps" comme celui des 57.980 du 14/04, 56.765 du 13/04 et surtout 53.916 du 7/4 (la zone des 53.000 étant d'une importance majeure, la cassure des 51.000 -certes lointaine- pouvant valider un "M" baissier).
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