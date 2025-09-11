 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nikkei : nouveau record à 44.400 (et 44.397 précisément)
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 09:59

(Zonebourse.com) - Le Japon n'a plus de gouvernement (celui encore en place expédie les affaires courantes), plus de véritable cap économique, de l'inflation au-delà de 3%, est impacté par le ralentissement chinois... mais la bourse de Tokyo semble inarrêtable et le Nikkei inscrit nouveau record à 44.400 (et 44.397 précisément).
Cela semble faire la différence puisqu'un scénario de double-top sous 43.900 semble désormais écarté et la route des 45.000 grande ouverte

  • Le duo Larry Ellison/Elon Musk domine nettement le classement des fortunes mondiales (illustration) ( AFP/POOL / TORU YAMANAKA )
    Qui est l'homme le plus riche du monde ? Elon Musk détrôné par Larry Ellison (Oracle) pendant quelques heures, selon Bloomberg
    information fournie par Boursorama avec Media Services 11.09.2025 10:10 

    Les prévisions astronomiques communiquées par Oracle ont fait bondir la valeur du titre du géant technologique, ainsi que la fortune de son fondateur. A 81 ans, Larry Ellison rivalise désormais le patron de Tesla et Space X. Au gré des flambées du cours d'Oracle, ... Lire la suite

  • BOIRON SA : Le mouvement reste haussier
    BOIRON SA : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 11.09.2025 09:46 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • Les traders de BGC travaillent dans le centre financier Canary Wharf à Londres
    L'Europe ouvre en hausse, les yeux rivés sur la BCE
    information fournie par Reuters 11.09.2025 09:42 

    (Reuters) -Les principales Bourses européennes sont dans le vert en début de séance jeudi, alors que les marchés attendent la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) et une série de données économiques importantes aux Etats-Unis. ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en petite hausse
    information fournie par AFP 11.09.2025 09:10 

    Les Bourses européennes ont ouvert dans le vert jeudi, avant la publication de l'indice CPI des prix à la consommation américain qui devrait affiner les attentes des marchés sur les perspectives de baisses des taux de la banque centrale américaine (Fed). Dans les ... Lire la suite

