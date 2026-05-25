Nikkei : nouveau FOMO, 5.000Pts en 3 séances, teste les 65.400Pts

C'est de nouveau l'euphorie à Tokyo avec un véritable climat "FOMO" ( 5.000Pts en 3 séances) qui prend les proportions d'un krach à la hausse sur les 3 dernières séances ( 8,7%) avec un nouveau double-record à la clé, soit 2,87% à 65.158 en clôture et 65.408 en séance, ce qui portait le gain annuel à 30%.

La flambée de la "tech" occulte totalement la flambée du pétrole et des matières premières dans un pays qui importe tout, et notamment l'essentiel de son énergie des pays du Golfe.

L'inflation galope à plus de 3% mais les actions font juste 10 fois mieux, alimentant la thèse qu'acheter chaque jours qui passe le marché au plus haut est le meilleur "hedge" contre l'inflation.

Un point positif tout de même : les "espoirs de paix" (Donald Trump en annonce 2 à 3 par semaine depuis début avril) suscite enfin une détente sensible des taux (le "10 ans" efface -5Pts de base à 2,697%... ce qui reste une marque record sur 30 ans).