Ukraine: l'opposante bélarusse Svetlana Tikhanovskaïa en visite à Kiev

L'opposante bélarusse en exil Svetlana Tikhanovskaïa à son arrivée à Kiev, en Ukraine, le 25 mai 2026 ( AFP / Vladyslav Musiienko )

L'opposante bélarusse en exil Svetlana Tikhanovskaïa est arrivée lundi à Kiev pour sa première visite en Ukraine depuis le début de l'invasion russe en 2022, en signe de solidarité avec le peuple ukrainien.

Cette visite intervient après l'annonce par Kiev du renforcement de sa frontière nord avec le Bélarus face à la menace de nouvelles attaques russes depuis le territoire bélarusse, d'où Moscou avait lancé une partie de ses troupes en 2022.

Dzianis Koutchynski, conseiller de Mme Tikhanovskaïa, a écrit sur les réseaux sociaux que cette visite était un "symbole de solidarité (...) dans notre lutte commune pour la liberté et la dignité".

Il a accompagné son message de photos montrant l'arrivée de l'opposante à la gare centrale de Kiev.

Au pouvoir depuis 1994, le président bélarusse, Alexandre Loukachenko, est l'un des plus proches alliés militaires et politiques du Kremlin.

Svetlana Tikhanovskaïa avait été contrainte de quitter le Bélarus après les élections présidentielles de 2020 qui avaient vu M. Loukachenko proclamer sa victoire face à Mme Tikhanovskaïa.

Ce scrutin avait été suivi de manifestations d'ampleur en faveur de Mme Tikhanovskaïa et dénonçant des fraudes électorales généralisées. Ce mouvement avait ensuite été écrasé dans la violence à coups de milliers d'arrestations.

Sur ses réseaux sociaux, Mme Tikhanovskaïa a affirmé s'être rendue, dès le début de sa visite en Ukraine, sur la tombe de Maria Zaïtseva, une Bélarusse qui avait participé aux manifestations anti-Loukachenko de 2020 avant de s'engager dans l'armée ukrainienne pour lutter contre l'invasion russe à grande échelle.

Elle a été tuée sur le front à l'âge de 24 ans, près de Pokrovsk (est), en janvier 2025.

"Maria est un symbole pour une nouvelle génération de Bélarusses. Des personnes qui comprennent que la liberté du Bélarus et la liberté de l'Ukraine sont indissociables", a écrit Mme Tikhanovskaïa.

Depuis l'invasion russe, des dizaines de Bélarusses ont rejoint les forces ukrainiennes.

La veille de l'arrivée de Mme Tikhanovskaïa à Kiev, le président français Emmanuel Macron a mis en garde M. Loukachenko contre toute implication supplémentaire dans la guerre menée par Moscou contre l'Ukraine.

La Russie et le Bélarus ont mené, il y a quelques jours, des exercices nucléaires de trois jours.