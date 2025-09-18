 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nikkei : nouveau doublé record 'intraday/clôture' +0,15% à 45.303
18/09/2025

Le Nikkei inscrit un nouveau doublé record 'intraday/clôture' +0,15% à 45.303 (nouveau record absolu établi à 45.508Pts).
L'indice effectue le test de la résistance oblique moyen terme qui gravite justement vers 45.500... mais beaucoup d'analystes commencent à envisager le test du seuil symbolique des 50.000.

