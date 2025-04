Nikkei : jusqu'à -4,2% en séance, -10,6% en hebdo à 33.780 information fournie par Cercle Finance • 04/04/2025 à 10:47









(CercleFinance.com) - Le Nikkei a dévissé en séance de plus de 4,2% (plancher intraday inscrit à 33.260) avant d'en terminer à 33.780, soit -2,75%... et -10,6% en hebdo, pire semaine depuis 3 ans et le début de la guerre russo-ukrainienne.

Tokyo ne se remet toujours pas du relèvement à 24% des tarifs douaniers US frappant les exportations nippones : c'est donc sans surprise que le Nikkei retrace l'ex-sommet des 16 juin, 3 juillet, 24 novembre puis 27 décembre 2023.

Le prochain objectif sera le plancher des 32.000 testé début août 2024.





