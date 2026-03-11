Nikkei : gagne jusqu'à 2,5% en intraday, en termine à 55.025 ( 1,4%)
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 10:57
La bourse de Tokyo a gagné plus de 2,5% en séance avec une culmination à 55.745 : la clôture s'est effectuée en-dessous du cours d'ouverture, ce qui constitue une indication plutôt baissière, malgré les gains du jour.
En cas de rechute, le Nikkei pourrait revenir combler le "gap" des 50.534 du 2 janvier puis celui des 49.766 du 19/12/2025 avant de tester le support des 48.600 des 19 et 25 novembre dernier.
