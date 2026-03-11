 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nikkei : gagne jusqu'à 2,5% en intraday, en termine à 55.025 ( 1,4%)
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 10:57

Le Nikkei poursuit son redressement avec 1,45% à 55.025, qui se rajoutent aux 2,9% de la veille.
La bourse de Tokyo a gagné plus de 2,5% en séance avec une culmination à 55.745 : la clôture s'est effectuée en-dessous du cours d'ouverture, ce qui constitue une indication plutôt baissière, malgré les gains du jour.

En cas de rechute, le Nikkei pourrait revenir combler le "gap" des 50.534 du 2 janvier puis celui des 49.766 du 19/12/2025 avant de tester le support des 48.600 des 19 et 25 novembre dernier.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des pompes à carburant dans une station-service à Thionville, dans le nord-est de la France, le 9 mars 2026 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )
    Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales
    information fournie par AFP 11.03.2026 12:16 

    Voici les dernières évolutions économiques mondiales, mercredi vers 11H00 GMT, au 12e jour de la guerre au Moyen-Orient: - Le Japon débloque des réserves de pétrole - Le Japon puisera dans ses réserves de pétrole dès lundi afin d'atténuer la pression sur les prix ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 11.03.2026 12:04 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasi stable pour le Dow Jones (-0,06%), tandis que le Standard & Poor's 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC devraient ouvrir en légère hausse, ... Lire la suite

  • Logo de la chaîne de télévision française "Canal Plus" près de Paris
    Canal+ chute, les perspectives de MultiChoice déçoivent
    information fournie par Reuters 11.03.2026 12:04 

    L'action Canal+ chute nettement mercredi ‌après la publication des résultats financiers du groupe audiovisuel français, ses ​perspectives 2026, notamment pour sa filiale MultiChoice acquise l'année dernière, ayant déçu les investisseurs. A Londres, vers 10h35 GMT, ... Lire la suite

  • Le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, s'exprime lors d'une interview à l'occasion de la réunion du G20 Finances à Durban
    La BCE réagira si la guerre en Iran fait grimper l'inflation, selon Nagel
    information fournie par Reuters 11.03.2026 12:01 

    par Reinhard Becker La Banque centrale européenne (BCE) agira ‌rapidement et fermement si la flambée des cours du pétrole liée à la guerre en Iran entraîne une inflation ​durablement élevée en zone euro, a déclaré à Reuters Joachim Nagel, membre de l'institution ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank