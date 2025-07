Nikkei : explose de +3,5% (et 4%) après accord sur les '15%' information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 09:53









(CercleFinance.com) - Après 14 séances de stagnation, le Nikkei s'envole de +3,5% vers 41.170Pts (41.340 au plus haut en séance) et ressort comme une fusée de l'étroit corridor '40.000/39.540Pts' inauguré le 1er juillet.

Les marchés nippons saluent l'accord entre Washington et Tokyo sur des droits de douane de 15% au lieu de 25% et qui visent notamment l'industrie automobile nipponne.

Mais l'acier japonais par exemple reste taxé à 50%.

Le Nikkei comble le 'gap' des 41.055 du 7 juillet 2024 et semble en mesure de retracer son zénith historique des 42.250 de mi-juillet 2024... avec 15% de droits de douane au lieu de zéro.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.