Nikkei : entame la semaine sur un rebond de +1,26% vers 50.911
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 09:01

Le Nikkei reprend presque au point près ce qui fut perdu vendredi : +1,26% vers 50.911.
L'indice avait chuté de -4,1% sur la semaine écoulée : le support psychologique des 50.000Pts a de nouveau été préservé mais la construction graphique reste fragile.
Il reste des 'gaps' à combler, comme celui des 48.435 du 24/10, des 48.866 du 23/10, des 48.140 du 17/10 puis celui des 45.778 du 3 octobre.

