Nikkei : entame bien le 4ème trimestre avec +1% à 45.493 (nouveau record de clôture)
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 10:19
Le record intraday du vendredi 18 (45.852) n'a cependant pas été battu (contre 45.508Pts la veille) et l''indice échoue donc une nouvelle fois au final sous la résistance oblique moyen terme qui gravite justement vers 45.500... mais beaucoup d'analystes continuent d'envisager le test du seuil symbolique des 50.000.
