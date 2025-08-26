Nikkei : en repli de -0,87% vers 42.36, cassure des 42.610 information fournie par Cercle Finance • 26/08/2025 à 08:29









(Zonebourse.com) - Nikkei termine sur un repli de -0,87% vers 42.36, ce qui valide la cassure du fragile support des 42.610 des 21 et 22 août.



Les indices nippons sont à la peine depuis les sommets atteints le 18 août et la glissade sous 42.600 préfigure le comblement du 'gap' des 42.033 du 11 août (et ex-zénith du 24 juillet puis support oblique MT issu du plancher des 31.136) puis le test du support oblique court terme qui gravite actuellement vers 40.700Pts (on peut déjà anticiper le comblement du 'gap' des 41.164 du 7 août)





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.