Nikkei : en repli de -0,87% vers 42.36, cassure des 42.610
information fournie par Cercle Finance 26/08/2025 à 08:29
Les indices nippons sont à la peine depuis les sommets atteints le 18 août et la glissade sous 42.600 préfigure le comblement du 'gap' des 42.033 du 11 août (et ex-zénith du 24 juillet puis support oblique MT issu du plancher des 31.136) puis le test du support oblique court terme qui gravite actuellement vers 40.700Pts (on peut déjà anticiper le comblement du 'gap' des 41.164 du 7 août)
