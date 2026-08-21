Nikkei : effritement de -0,3% mais repli hebdo de -3,85%, sur le support des 66.000

Après une chute de -5,7% en 2 séances puis un rebond de 1,35%, le Nikkei termine la semaine sur une note bien moins volatile mais néanmoins légèrement baissière de -0,3%.

Le bilan hebdo reste très négatif avec environ -3,85%, mais l'indice se maintient in extremis juste au-dessus du palier de soutien des 66.000 du 5 au 7 août.

Vu l'orientation des marchés de taux au Japon, le cycle de correction entamé en début de semaine peut reprendre à tout moment et déboucher sur le comblement du "gap" des 64.240 du 4 août.