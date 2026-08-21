 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nikkei : effritement de -0,3% mais repli hebdo de -3,85%, sur le support des 66.000
information fournie par Zonebourse 21/08/2026 à 11:07
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Après une chute de -5,7% en 2 séances puis un rebond de 1,35%, le Nikkei termine la semaine sur une note bien moins volatile mais néanmoins légèrement baissière de -0,3%.

Le bilan hebdo reste très négatif avec environ -3,85%, mais l'indice se maintient in extremis juste au-dessus du palier de soutien des 66.000 du 5 au 7 août.

Vu l'orientation des marchés de taux au Japon, le cycle de correction entamé en début de semaine peut reprendre à tout moment et déboucher sur le comblement du "gap" des 64.240 du 4 août.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,1072 -14,92%
HAFFNER ENERGY
0,616 +6,21%
CAC 40
8 470,7 +0,21%
Pétrole Brent
93,97 +0,78%
2CRSI
26,96 +4,58%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank