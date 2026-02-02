 Aller au contenu principal
Nikkei : écart intraday de 1.600Pts en intraday, finit au plus bas (-1,25%)
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 10:11

Le Nikkei (-1,25%) entame mal le mois de février après un mois de janvier qui s'est soldé par un gain de 6%.
La volatilité a été intense ce lundi avec un écart intraday de 1.600Pts en intraday : après une hausse initiale de plus de 1,5%, le Nikkei finit au plus bas à 52.655, ce qui augure mal des séances à venir.

L'ébauche de double-top sous 54.340/54.000 constitue toujours un risque de correction et le prochain objectif sera le comblement du "gap" des 51.887 du 11 janvier puis celui des 50.534 du 2 janvier.
Si les acheteurs reprenaient durablement la main (ce que le récent krach obligataire et les 5% du Yen face au $ rend improbable), le prochain objectif à la hausse se situerait vers 56.400 d'après la dernière oscillation entre 48.400 et 52.400 (potentiel de 4.000Pts).

