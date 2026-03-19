Nikkei : dévisse de -3,4% vers 53,372Pts, une 'E/T/E' se dessine
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 08:59
Le Nikkei dévisse de -3,4% vers 53,372Pts (-3,5% en intraday) et la configuration court terme ressemble de plus en plus à une E/T/E: en cas de rechute sous 52.730E (ligne de cou), le Nikkei pourrait revenir combler le "gap" des 50.534 du 2 janvier puis celui des 49.766 du 19/12/2025 avant de tester le support des 48.600 des 19 et 25 novembre dernier.
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