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Nikkei : consolidation marginale de -0,27% après 4,3%
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 09:21

Séance indécise de bout en bout et qui se solde par un modeste repli de -0,27% vers 53.603, au sortir de 2 séances de hausse impulsive
Le Nikkei qui venait de prendre 4,3% en 2 séances plafonne au niveau du "gap" des 53.190 du 20 mars et la configuration en E/T/E serait reconfirmée avec la franche cassure lundi du plancher des 52.730E (ligne de cou) : l'indice vient de retester la seconde "épaule" (et pourrait même aller jusqu'à 54.340 sans remettre en cause la configuration).

Le Nikkei pourrait revenir combler le "gap" des 50.534 du 2 janvier puis celui des 49.766 du 19/12/2025 avant de tester le support des 48.600 des 19 et 25 novembre dernier.

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