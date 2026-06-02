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Nikkei : chute initialement de -2%, finit à -0,3%
information fournie par Zonebourse 02/06/2026 à 11:11

Le nikkei a pratiquement effacé une perte initiale de -2,05% (65.551Pts) pour en terminer sur un modeste -0,3% à 66.734.

Il y a toujours des "forces de rappel" et des acheteurs prêts à profiter du moindre "creux".

Le gain annuel reste proche de 33%, dont un tiers engrangé au cours des 6 dernières séances : la hausse devient parabolique, le "FOMO" inexorable.

Le moteur de la hausse reste invariablement l'enthousiasme suscité par les actions du secteur de l'IA et des révisions à la hausse stratosphériques d'objectifs bénéficiaires.

Mais surtout, le Nikkei affiche 14% par rapport à son précédent record d'avant guerre, alors que tous les fondamentaux de l'économie japonaise sont profondément et durablement dégradés... mais rien d'autre ne compte que le "miracle économique" de l'AI.

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