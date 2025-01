Nikkei : cale in extremis sous 40.000 mais +3,8% en hebdo information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 09:35









(CercleFinance.com) - Nikkei effectue une toute petite pause (-0,07% vers 39.931) mais engrange tout de même +3,8% sur la semaine.

L'indice s'est hissé jusque vers 40.280 en séance mais la zone de résistance des 40.000Pts n'a pu être surmontée

Si la prochaine tentative était couronnée de succès, le Nikkei pourrait retracer l'ex-zénith des 40.900 du 29 mars, le 'Gap' des 41.054 du 17 juillet dernier pourrait être comblé dans la foulée.





