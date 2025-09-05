Nikkei : bien aidé par la 'tech' et Wall Street, refranchit 43.000Pts
information fournie par Cercle Finance 05/09/2025 à 09:18
L'indice efface ainsi le dernier 'obstacle avant un retracement zénith des 43.715 du 18 aout ou des 43.875 du 19 à l'ouverture.
