Nikkei : bien aidé par la 'tech' et Wall Street, refranchit 43.000Pts information fournie par Cercle Finance • 05/09/2025 à 09:18









(Zonebourse.com) - Le Nikkei, bien aidé par la 'tech' et le record absolu du S&P500 à Wall Street, refranchit 43.000Pts (son zénith du 25 août) et se hisse même en séance jusque vers 43.220Pts.

L'indice efface ainsi le dernier 'obstacle avant un retracement zénith des 43.715 du 18 aout ou des 43.875 du 19 à l'ouverture.





