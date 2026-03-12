Nikkei : avec un baril à plus de 100$, retombe sous 53.800 en intraday
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 09:33
Mais le repli a été logiquement plus appuyé à la mi-séance avec -2,2% vers 53.800 : en cas de rechute sous 52.730E, le Nikkei pourrait revenir combler le "gap" des 50.534 du 2 janvier puis celui des 49.766 du 19/12/2025 avant de tester le support des 48.600 des 19 et 25 novembre dernier.
