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Nikkei : avec 0,86% ce mardi, le 1er semestre s'achève sur un gain de 39,2%
information fournie par Zonebourse•30/06/2026 à 10:25
La dernière séance du mois ( 0,86%) couronne un 2ème trimestre incandescent qui se solde par 35% de gain.
En clôturant au-delà des 70.000 (à 70.062), le Nikkei affiche un gain annuel de 39,2% en 26 semaines et teste la résistance oblique moyen terme des 70.000 : au-delà des 72.360 testé par 2 fois les 22 et 25 juin, "sky is the limit" !
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Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasiment stable (+0,03%) pour le Dow Jones .DJI , une légère progression de 0,08% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et une hausse
Diplômée en biologie, Julia Unkelbauer, 38 ans, pensait avoir mis toutes les chances de son côté. Mais dans la région de Fulda (ouest), où le chômage est pourtant relativement faible, ses candidatures se résument à une succession d'échecs. "J'aimerais beaucoup ...
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Entre gestion des corps et recherche d'hypothétiques survivants, une trentaine de pays tentent mardi d'aider le Venezuela à se relever après le double séisme qui l'a frappé il y a une semaine, faisant des dizaines de milliers de disparus et, officiellement, plus ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•30.06.2026•10:48•
Le sort des deux soldats de Pyongyang capturés sur le front ukrainien fait l'objet de tractations diplomatiques entre Kiev et Séoul, sur fond de craintes quant à leur traitement s'ils devaient revenir vivants en Corée du nord. Le chef de la diplomatie ukrainienne ...
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