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Nikkei : avec 0,86% ce mardi, le 1er semestre s'achève sur un gain de 39,2%
information fournie par Zonebourse 30/06/2026 à 10:25

La dernière séance du mois ( 0,86%) couronne un 2ème trimestre incandescent qui se solde par 35% de gain.

En clôturant au-delà des 70.000 (à 70.062), le Nikkei affiche un gain annuel de 39,2% en 26 semaines et teste la résistance oblique moyen terme des 70.000 : au-delà des 72.360 testé par 2 fois les 22 et 25 juin, "sky is the limit" !

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