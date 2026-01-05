 Aller au contenu principal
Nikkei : attaque 2026 par un gain de 3% et un retracement de ses records
05/01/2026

Après 30 séances passée au sein du corridor 48.500/51.000 et la 38ème au sein d'un biseau 51.280/49.000 (8ème semaine sans impulsion directionnelle puisque cette consolidation latérale a démarré le 5/11).
Le Nikkei attaque 2026 par un gain de 3% et un retracement de ses records, vers 52.000 (52.033 au plus haut), après le zénith des 52.411 du 31/10/2025

