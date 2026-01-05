Nikkei : attaque 2026 par un gain de 3% et un retracement de ses records
information fournie par Zonebourse 05/01/2026 à 10:01
Le Nikkei attaque 2026 par un gain de 3% et un retracement de ses records, vers 52.000 (52.033 au plus haut), après le zénith des 52.411 du 31/10/2025
