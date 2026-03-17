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Nikkei : à l'arrêt depuis 48H, -0,09% après -0,13% lundi
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 10:30

La bourse de Tokyo aligne un second recul symbolique de -0,09 après -0,13% lundi malgré un baril "WTI" qui se maintient au-dessus des 100$ : après une perte hebdo à -3,1% et 4 séances de repli d'affilée, les acheteurs se font toujours discrets.
La tentative de rebond de 1% à la mi-séance (avec 1,3% vers 53.388) a nettement échoué et la configuration court terme ressemble de plus en plus à une E/T/E: en cas de rechute ultérieure sous 52.730E (ligne de cou), le Nikkei pourrait revenir combler le "gap" des 50.534 du 2 janvier puis celui des 49.766 du 19/12/2025 avant de tester le support des 48.600 des 19 et 25 novembre dernier.

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