Nikkei : 4 sur 4 à la hausse, 4 records consécutifs, 4% hebdo
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 09:27
Le gain annuel dépasse les 17% en 8 semaines, soit plus de 2% de progression par semaine, soit 105 à 110% en rythme annuel.
Et Tokyo fait pâle figure en comparaison de Séoul qui s'envole encore de 5% ce vendredi ( 12,3% hebdo) et atteint 61% en 2 mois (dans le sillage de Samsung avec un record à 223, soit 80% annuel et X.6 sur 12 mois),
Tester l'objectif des 60.000 pour le Nikkei devient une formalité avant la fin de l'année fiscale (31 mars): cela pourrait être chose faite dès ce lundi 2 mars si la situation se calme au Proche Orient.
