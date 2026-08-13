 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nikkei : 4% en 3 séances, test des 68.800 à la clé en intraday
information fournie par Zonebourse 13/08/2026 à 10:47
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Le Nikkei rajoute 1,15% à 68 310, soit plus de 4% de gain en 3 séances : les valeurs japonaises ont pris jusqu'à(à 2% en intraday et le Nikkei s'est hissé jusque vers 68.800 (ex zénith du 15 juillet dernier) avant de clôturer un peu en dessous des 68.400, une résistance remontant au 3 juin dernier.

La zone des 68.800 peut être considérée comme une résistance déterminante : la franchir ouvrirait la route d'un retracement du zénith historique des 72.800Pts

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,639 -7,93%
BIOPHYTIS
0,0462 +23,20%
INNATE PHARMA
2,29 +5,53%
CAC 40
8 704,64 +0,34%
Pétrole Brent
87,08 -1,66%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank