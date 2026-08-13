Nikkei : 4% en 3 séances, test des 68.800 à la clé en intraday

Le Nikkei rajoute 1,15% à 68 310, soit plus de 4% de gain en 3 séances : les valeurs japonaises ont pris jusqu'à(à 2% en intraday et le Nikkei s'est hissé jusque vers 68.800 (ex zénith du 15 juillet dernier) avant de clôturer un peu en dessous des 68.400, une résistance remontant au 3 juin dernier.

La zone des 68.800 peut être considérée comme une résistance déterminante : la franchir ouvrirait la route d'un retracement du zénith historique des 72.800Pts