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Nikkei : 2,7% et nouveau record à 63.340, taux toujours au zénith
information fournie par Zonebourse 22/05/2026 à 09:56

Spectaculaire rebond de Tokyo qui efface en 2 séances tout le terrain perdu depuis le 13 mai : le Nikkei ( 2,7%) inscrit même un nouveau record de clôture à 63.340 pour un gain hebdo de 3,3% (et de 26% annuel).

Il n'y a pas la moindre détente des taux pour justifier cela (le "10 ans" reste inchangé, au zénith, à 2,75% : c'est juste la reprise de l'hystérie acheteuse sur tout ce qui touche à l'I.A... et "hystérie" n'est peut-être pas un vocable assez "fort" pour décrire ces dernières 48H.

Il ne reste plus qu'à retracer le zénith des 63.800 du 14 mai et les analystes anticiperont immanquablement un test des 65.000 dans la foulée.

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