Nikkei : 2,2% et doublé historique intraday/clôture à 58.875 et 58.583
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 09:35

Le Nikkei bondit de 2,2% mercredi pour inscrire un nouveau doublé historique intraday/clôture à 58.875 et à 58.583Pts respectivement.
L'euphorie revient alors que la 1ère Ministre, Mme S.Takaichi, remet en cause le scénario d'une nouvelle hausse de taux début avril, ce qui empiète sur les prérogatives de la banque centrale (BoJ).
Le Nikkei s'envole sans avoir refermé son énorme "gap d'évasion" entre 54.253 et 55.018 du 6/9 février.
Avec le refranchissement des 58.000, l'objectif redevient 60.000, un objectif qui reste largement accessibles avant la fin de l'année fiscale (31 mars).

