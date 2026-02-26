Le FMI estime que le déficit courant américain est trop important

Le FMI appelle à l'assainissement budgétaire des États-Unis pour réduire un déficit courant "trop important"
Le Fonds monétaire international (FMI) a déclaré mercredi que le déficit courant américain était trop important, mais que le meilleur moyen d'y remédier était de réduire le déficit budgétaire.
(David Lawder; version française Camille Raynaud)
