 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nikkei : -1%, revient en appui sur les 49.000
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 10:00

Le Nikkei est impacté par les -1,8% du Nasdaq et l'indice cède -1% à 49.000 : il ne ressort donc pas du corridor 48.500/51.000 au sein duquel il oscille depuis 4 semaines (14/11) mais il confirme l'enfoncement du support oblique (49.950) puis la cassure du petit palier de soutient des 49.300 du 1er décembre.
Les prochains objectifs seraient le comblement de 2 "gap" à respectivement 48.140 d(u 17 octobre) puis 48.448 (du 5 octobre).

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank