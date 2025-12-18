Nikkei : -1%, revient en appui sur les 49.000
18/12/2025
Les prochains objectifs seraient le comblement de 2 "gap" à respectivement 48.140 d(u 17 octobre) puis 48.448 (du 5 octobre).
