Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : -1,68% et -4% en 2 séances, surveiller 31.943 information fournie par Cercle Finance • 03/08/2023 à 09:03









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Le Nikkei subit une seconde séance de correction avec -1,68% après un trou d'air de -2,3% : l'indice rechute sur 32.160 et efface tous ses gains depuis le 13 juillet (-4,5% en 1 semaine).

La configuration en triple-top sous 33.760 est validée : l'indice devrait rapidement menacer le support des 31.943 du 12 juillet et venir combler dans la foulée le 'gap' des 31.185 du 1er juin.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.