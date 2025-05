Nikkei : +1,5% vers 37.500, comble le 'gap' des 37.556 information fournie par Cercle Finance • 09/05/2025 à 10:00









(CercleFinance.com) - Le Nikkei grimpe de +1,5% vers 37.500 et comble en séance le 'gap' des 37.556 du 27 mars.

Il restera ensuite à combler celui des 38.030 dans la foulée(ex-zénith du 26/03).

En cas de rechute sous 33.920, le Nikkei pourrait aller s'appuyer sur 30.500 (ex-zénith du 16 février et 15 septembre 2021).





