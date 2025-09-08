 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nikkei : +1,5% à 43.675, record absolu de clôture et intraday tutoyé
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 08:18

(Zonebourse.com) - La démission du Premier ministre Shigeru Ishiba est salué comme une bonne nouvelle par Tokyo -même si ce n'est pas une surprise- et l'indice Topix bat un record historique à 3.142 tandis que le Nikkei, avec +1,5% à 43.675, se contente de retracer son record de clôture des 43.718 du 18 août... et en intraday, l'indice phare flirte avec son record absolu des 43.875 du 19 août.
Gare au double-top car la bourse nippone semble faire l'impasse sur les tarifs douaniers US et le contexte politique qui demeure incertain.

