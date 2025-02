Nikkei : -1,4% et franche cassure du plancher des 38.450 information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 08:50









(CercleFinance.com) - Le Nikkei repart brutalement à la baisse avec une correction de -1,4% vers 38.237.

L'indice s'enfonce résolument sous le support déterminant des 38.450 du 15 janvier, ce qui crée une fragilité et ravive le risque de rechute sur 37.800, le plancher des 2, puis 25 et 28 octobre, puis du 28 novembre 2024.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.