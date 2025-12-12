Nikkei : 1,37% à 50.836, semaine positive de 0,65%
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 09:09
L'indice vient de combler le "gap" des 50.954 du 13/11 et au-delà de 51.280, le prochain objectif ne serait autre que le retracement du zénith historique des 52.411Pts du 31 octobre dernier.
