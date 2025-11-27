Nikkei : +1,33% à 50.167, +3,2% en 48H
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 10:00
Même si le Nikkei a renoué avec les 50.000, le cycle de consolidation n'est pas invalidé et le prochain objectif sera le comblement du 'gap' des 48.140 du 18 octobre, puis 45.778Pts du 3 octobre.
