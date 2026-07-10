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Nikkei : 1,2% à 68.560, repli hebdo de -1,7%
information fournie par Zonebourse 10/07/2026 à 10:48

Le Nikkei rebondit pour la seconde séance consécutive, de 1,2% cette fois à 68.560, mais cela ne suffit pas à éviter un repli hebdo de -1,7%.

Le Nikkei parvient cependant à se repositionner au-dessus de l'ex-support court terme des 68 400 (ex zénith du 3 juin) mais une résistance oblique court terme se dessine vers 69.000Pts.

En cas de rechute, le prochain objectif demeure le comblement du "gap" des 64 400 du 11 juin.

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