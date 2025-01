Nikkei : +1,17% vers 38.900 après -1,9% la semaine passée information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 10:32









(CercleFinance.com) - Le Nikkei se redresse de +1,17% à 38.902 après avoir aligné 6 séances de baisse sur 7 (-4% de repli au total).

Le Nikkei s'est hissé un peu au-delà des 39.000 en intraday mais n'a pas invalidé la cassure des 39.400 (support oblique moyen terme) survenue le mardi 14 janvier.

Le scénario le plus probable reste celui d'une glissade jusque vers 37.800Pts, l'ex-support des 29/09, 2 puis 24 et 28/10 puis 28/11/2024





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.