Nikkei : +0,9%, surpasse les 38.430, atteint 38.885









(CercleFinance.com) - Le Nikkei aligne une seconde séance de hausse et engrange cette fois +0,9% vers 38.885 : la poursuite des bombardement irano-israéliens ne débouche toujours pas sur une flambée du pétrole et la BoJ a décidé de ralentir ses reventes de bons du Trésor

Le Nikkei efface la résistance coïncidant avec le double-sommet des 38.430 des 29 mai et 11 juin et prend la direction des 39.200





