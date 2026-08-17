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Nikkei : 0,75% et 5ème hausse consécutive, les 68.800Pts débordés
information fournie par Zonebourse 17/08/2026 à 10:41
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C'est 5 sur 5 à la hausse à Tokyo cette semaine : le Nikkei entame la semaine sur un gain de 0,75% à 69.220 (soit 5,35% en 5 séances) et efface la résistance des 68.800 (ex zénith du 15 juillet dernier).

Son franchissement ouvre la route d'un retracement du zénith historique des 72.800Pts, malgré des déficits abyssaux, un marché obligataire en perdition, et un Yen qui survit à coup d'espoirs d'intervention de la FED.

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