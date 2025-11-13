Nikkei : +0,43% vers 51.282, revient à 2% de son zénith en intraday
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 09:27
Il reste des 'gaps' à combler, comme celui des 48.435 du 24/10, des 48.866 du 23/10, des 48.140 du 17/10 puis celui des 45.778 du 3 octobre.
