Nikkei : +0,43% vers 51.282, revient à 2% de son zénith en intraday
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 09:27

Le Nikkei rajoute 0,43% vers 51.282 : la course vers les sommets reprend avec un plus haut en séance à 51.382, ce qui ramenait l'indice à 2% de son zénith des 52.411 du 3 novembre...mais la construction graphique reste fragile.
Il reste des 'gaps' à combler, comme celui des 48.435 du 24/10, des 48.866 du 23/10, des 48.140 du 17/10 puis celui des 45.778 du 3 octobre.

