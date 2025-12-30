 Aller au contenu principal
Nikkei : -0,37% à 50.339, gain annuel de 26,2%
information fournie par Zonebourse 30/12/2025 à 09:32

Après son repli de 0,44% lundi, le Nikkei cède encore -0,37% à 50.339, ce qui réduit le gain annuel à 26,2% et le gain mensuel à 2,10%.
La volatilité, comme on pouvait s'y attendre, fut insignifiante avec à peine 0,6% d'écart intraday entre 50.200 et 50.530, malgré des taux remontés au zénith, le "10 ans" se tendant de 2Pts vers 2,072% (et 2,08% en séance) : les actions finissent l'année à 4% du sommet historique, les bons du Trésor exactement au plus bas depuis 36 ans.

C'était la 30ème séance passée au sein du corridor 48.500/51.000 et la 38ème au sein d'un biseau 51.280/49.000 (8ème semaine sans impulsion directionnelle puisque cette consolidation latérale a démarré le 5/11).
Le Nikkei s'est systématiquement maintenu au-dessus des MM20 (50.180 et MM50 (50,080) depuis le 5/11: seule leur rupture conjointe validerait un signal baissier.
En cas de rechute, les prochains objectifs seraient le comblement de 2 "gaps" à respectivement 48.140 d(u 17 octobre) puis 48.448 (du 5 octobre).

