Nikkei: -0,3% et 5/5 à la baisse pour un repli de 1,7% hebdo information fournie par Cercle Finance • 20/12/2024 à 09:47









(CercleFinance.com) - Le Nikkei achève la semaine sur un 5/5 à la baisse (c'est aussi la 6ème séance de repli consécutif) mais l'indice recule d'à peine -0,3% (vers 38.700) ce vendredi et le repli hebdo se limite finalement à -1,7% ce qui n'est pas cher payé vu le recul de -2,5% de Wall Street (non compris cette séance du 20/12 qui s'annonce également baissière).

Le Nikkei s'éloigne encore un peu plus des 39.000 mais pas tant que cela et ne se ferme pas le chemin des 40.000Pts (ex-zénith du 15 octobre) pour la fin de l'année... mais il ne faudrait pas casser les 37.900, un support testé déjà à 6 reprises depuis le 25 septembre dernier (les 2 et 25 et 28 octobre, le 28 novembre, puis le 2 décembre) car cela déboucherait sur un retracement des 36.500Pts (report d'amplitude), voir du support des 35.600 du 11 septembre.







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.