Nikkei : -0,21% à 39.820, bilan hebdo quasi nul de +0,3%









(CercleFinance.com) - Le Nikkei s'assoupit de nouveau avec -0,21% à 39.820 et conclut la semaine sur une 'hausse' de +0,3%.

Tokyo poursuit sa consolidation à l'horizontal au sein d'un étroit corridor 40.000/39.540Pts) inauguré le 1er juillet.

C'est la 13ème séance de stagnation, on se rapproche des records en la matière, le tout sur fond de taux longs, toujours au zénith historique.

L'indice ne parvient pas à finir la semaine au-delà des 40.000, le seuil de retournement reste situé sous 39.180.





