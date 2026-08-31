Nikkei : -0,14% malgré hausse des taux et tensions géopolitiques

Le Nikkei termine le mois d'août en roue libre, sur un effritement de -0,14% vers 66.312 (au contact du palier de soutien vers 65.330Pts).

Une consolidation insignifiante malgré la hausse des taux et de nouvelle tensions géopolitiques dans le Golfe : le bilan du mois calendaire ressort à 2%.

Le Nikkei semble figé depuis une semaine mais la tendance de court terme demeure négative, le mouvement de repli amorcé sous 69 220 le 17 août devrait déboucher sur le comblement du "gap" des 64 240 du 4 août puis le test du support oblique court terme des 63 900 (issu du plancher des 51 000 du 31 mars).