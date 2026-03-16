Nikkei : -0,13% à 53.750, la configuration ressemble à une E/T/E
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 09:10
Mais le repli a été plus appuyé à la mi-séance avec -1,3% vers 53.113, la configuration court terme ressemble de plus en plus à une E/T/E: en cas de rechute ultérieure sous 52.730E (ligne de cou), le Nikkei pourrait revenir combler le "gap" des 50.534 du 2 janvier puis celui des 49.766 du 19/12/2025 avant de tester le support des 48.600 des 19 et 25 novembre dernier.
A lire aussi
-
La Bourse de Paris temporise lundi face à des prix du pétrole au-dessus des 100 dollars le baril et dans l'attente des premières décisions monétaires des grandes banques centrales depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Vers 10H15 heure de Paris, l'indice ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer