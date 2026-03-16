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Nikkei : -0,13% à 53.750, la configuration ressemble à une E/T/E
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 09:10

La bourse de Tokyo entame la semaine sur un recul symbolique de -0,13% malgré un baril "WTI" (le Japon va en acheter davantage) qui repasse allègrement des 100$: après une perte hebdo à -3,1%, les acheteurs se font toujours discrets.
Mais le repli a été plus appuyé à la mi-séance avec -1,3% vers 53.113, la configuration court terme ressemble de plus en plus à une E/T/E: en cas de rechute ultérieure sous 52.730E (ligne de cou), le Nikkei pourrait revenir combler le "gap" des 50.534 du 2 janvier puis celui des 49.766 du 19/12/2025 avant de tester le support des 48.600 des 19 et 25 novembre dernier.

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