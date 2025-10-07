 Aller au contenu principal
Nikkei : +0,01%, mais nouveau record absolu à 47.950, Topix à un nouveau zénith
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 10:08

Pour 0,01 supplémentaire (après +4,75% la veille), le Nikkei inscrit un nouveau record historique de clôture à 47.950 : le Nikkei participe brillamment au mouvement planétaire records absolus des marchés (triple record à W-Street lundi soir), ave un nouveau zénith intraday de 48.527.
L'objectif des 50.000 semble de plus en plus à portée de main avec la nouvelle 1ere Ministre opposée à une hausse des taux au Japon.

