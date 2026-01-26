Nike supprime 775 emplois aux États-Unis pour accélérer l'automatisation et accroître ses bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nike NKE.N licencie 775 employés, a déclaré lundi à Reuters une source au fait du dossier, alors que le géant des vêtements de sport cherche à augmenter ses bénéfices et à accélérer son recours à l'automatisation.

Les suppressions de postes concerneront principalement les centres de distribution du Tennessee et du Mississippi, où le géant de la chaussure de sport exploite de vastes entrepôts, a précisé la source.

Nike, dont les activités sont en difficulté, tente de redevenir la première marque mondiale de vêtements de sport après avoir perdu des parts de marché au profit de ses rivaux. La société a procédé à plusieurs vagues de licenciements au cours des dernières années.

En août, elle a supprimé un peu moins de 1 % de ses effectifs dans le cadre de ses efforts de redressement sous la direction d'Elliott Hill, qui a pris ses fonctions en 2024.

Elle avait précédemment annoncé qu'elle supprimerait 2 % de ses emplois - plus de 1 600 au total - en février 2024.

Dans une déclaration à Reuters, Nike a indiqué qu'elle "prenait des mesures pour renforcer et rationaliser ses opérations afin de pouvoir agir plus rapidement, (et) avec une plus grande discipline".

Cette mesure aura principalement un impact sur ses activités de distribution aux États-Unis,a précisé la société.

"Les tendances des ventes de Nike au cours des deux dernières années ont été bien inférieures à la normale, il est donc très probable qu'elle ait surchargé sa capacité d'entreposage et qu'elle employait trop de personnel", a déclaré David Swarz, analyste chez Morningstar. Compte tenu de l'augmentation rapide des capacités de l'intelligence artificielle, les réductions d'effectifs n'étaient pas surprenantes", a-t-il ajouté.

Nike employait 77 800 personnes dans le monde, y compris les détaillants et lepersonnel à temps partiel, en mai 2025, date à laquelle elle a publié son dernier rapport annuel.

Sous la direction de M. Hill, l'entreprise a investi massivement dans ses lignes de chaussures de sport, tout en essayant de recentrer la marque sur des sports de base tels que la course à pied et le football.

En décembre, Nike a annoncé une baisse de ses marges brutes pour le deuxième trimestre consécutif, en raison de la faiblesse des ventes en Chine et des efforts déployés pour redéfinir sa gamme de produits.

Elle a également été victime récemment d'une violation de données au cours de laquelle des pirates informatiques ont divulgué un ensemble de données d'entreprise.

Nike a déclaré dans son communiqué de lundi que les licenciements "visent à réduire la complexité, à améliorer la flexibilité et... à soutenir notre retour à une croissance rentable à long terme".