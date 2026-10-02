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Nike s'effondre après avoir annoncé des prévisions de chiffre d'affaires annuel décevantes et des résultats inférieurs aux attentes
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 15:58

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

2 octobre - ** Les actions du géant des vêtements de sport Nike NKE.N chutent d'environ 6 % pour atteindre leur plus bas niveau depuis près de 13 ans, à 32,97 dollars

** La société prévoit une forte baisse de son chiffre d’affaires annuel et n’atteint pas les estimations de ventes du premier trimestre en raison d’une demande atone en Chine

** L'entreprise dévoile des plans de réduction des effectifs, sans donner de détails sur le nombre de postes qui seront supprimés

** "La situation va empirer avant de s'améliorer", ont déclaré les analystes de RBC Capital Markets dans une note

** Nike prévoit une baisse de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2027 de l’ordre d’un chiffre élevé à un chiffre, contre une baisse de 2 % attendue par les analystes – données compilées par LSEG

** La société prévoit que son plan de restructuration permettra de réaliser environ 2,5 milliards de dollars d’économies d’ici l’exercice 2031, les suppressions d’emplois devant débuter en 2027

** Au moins cinq sociétés de courtage ont revu leurs objectifs de cours à la baisse à la suite de la publication des résultats

** Sur 44 sociétés de courtage, 12 attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou mieux, 26 "conserver" et 6 "vendre"; l’objectif de cours médian est de 43 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action NKE affichait une baisse de près de 45 % depuis le début de l’année

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