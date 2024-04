Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nike: plus forte hausse du Dow, BofA passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 11/04/2024 à 16:02









(CercleFinance.com) - Le titre Nike enregistre jeudi la plus forte progression de l'indice Dow Jones, bénéficiant d'un changement de recommandation de BofA, passé ce matin à l'achat sur le fabricant américain d'articles de sport.



L'intermédiaire estime qu'après deux années de révisions à la baisse des prévisions du consensus, qui se sont traduites par une réduction de 35% des attentes du marché, les estimations de résultats établies autour du groupe sont finalement revenues à des niveaux raisonnables.



'Nous pensons que la valorisation est séduisante, avec un titre qui se traite sur la base d'un PER relatif au plus bas depuis dix ans', souligne-t-il par ailleurs.



L'analyste cite comme catalyseurs potentiels la prochaine journée d'investisseurs de l'entreprise, la première en sept ans, qui se tiendra à l'automne prochain, ainsi que les nouveautés qui se profilent avec la tenue des J.O. à Paris.



Dans ce contexte, Bank of America relève son avis sur le titre de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 110 à 113 dollars.



Peu avant 10h00 (heure de New York), le titre progressait de plus de 3% contre un indice Dow Jones globalement stable, ramenant le repli du titre à 18% depuis le début de l'année.





