Nike parmi les plus fortes hausses du Dow Jones, Barclays salue les progrès réalisés
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 15:59
Autour de la mi-séance, l'action avance de 0,2% à 56,2 dollars, signant l'une des plus fortes hausses de l'indice Dow Jones, lui-même en repli de 0,7%.
S'il reconnaît que le dossier n'est pas totalement dénué de risques, Barclays estime que le profil risque/rendement du titre est aujourd'hui plus favorable, ce qui en fait un investissement attractif aux niveaux actuels.
"Les récents progrès réalisés au niveau de la gestion des stocks, de la remise à plat opérationnelle, du recentrage opéré sur la santé de sa marque et de la stabilisation des marges constituent autant d'éléments posant les jalons d'une thèse d'investissement plus constructive ", écrivent les analystes de la banque anglaise dans une note.
Barclays entrevoit la fin du tunnel
L'établissement britannique estime que le marché se montre trop pessimiste sur Nike, alors que la restructuration en Amérique du Nord avance comme prévu et que des améliorations opérationnelles tangibles apparaissent déjà, notamment avec le retour d'une croissance à deux chiffres dans le running et des ventes qui progressent plus vite que les stocks.
"Même si certaines inquiétudes persistent - notamment liés aux surtaxes douanières, aux tensions géopolitiques et aux incertitudes sur la demande - les mesures prises en propre par l'entreprise et les premiers signaux financiers suggèrent que le plus dur est passé", ajoute Barclays qui revoit son conseil à "surpondérer" contre "pondération en ligne", avec un objectif de cours à 73 dollars contre 64 dollars précédemment.
"Pour les investisseurs ayant une optique de long terme, Nike présente un profil risque/rendement séduisant : l'action approche de son point bas fondamental et le groupe se remet en ordre de bataille pour relancer sa croissance", conclut la banque.
Nike publiera ses résultats trimestriels le 31 mars.
Aux niveaux actuels, le titre recule de 12% depuis le début de l'année et de 24% sur les 12 mois écoulés.
