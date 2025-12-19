Nike ne parvient pas à contenir l'hémorragie des marges dans un contexte de tarifs douaniers et de redressement, et ses actions chutent

(Ajout de commentaires lors de la conférence téléphonique qui a suivi la publication des résultats) par Juveria Tabassum et Nicholas P. Brown

Nike NKE.N a annoncé jeudi une baisse de ses marges brutes pour le deuxième trimestre consécutif, alors que les faibles ventes en Chine et les efforts pour redéfinir sa gamme de produits ont continué à contrarier le géant de l'habillement sportif en difficulté, faisant chuter ses actions de 10 %.

Les résultats ont été "légèrement meilleurs que ce que nous avions prévu il y a 90 jours" mais "loin de notre potentiel", a déclaré le directeur général Elliott Hill lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats, insistant sur le fait que l'entreprise reste "au milieu des manches" de son redressement.

Les ventes en Chine ont chuté pour le sixième trimestre consécutif, avec une baisse de 17 %, et bien que la société ait insisté sur le fait que la reprise serait plus lente dans ce pays qu'en Amérique du Nord, les observateurs commencent à montrer des signes d'impatience.

"Il est préoccupant que les résultats de la Chine continuent d'être aussi mauvais", a déclaré David Swartz, analyste chez Morningstar. Nike tente de retrouver son cachet culturel après une série de trimestres médiocres qui lui ont fait perdre des parts de marché au profit de marques plus jeunes et plus branchées comme On

ONON.N et Hoka DECK.N . Ledirecteur général Hill, qui a pris les rênes en 2024, a élaboré une stratégie de redressement baséesur des sports de base comme la course à pied et le football, en rétablissant des liens avec des partenaires de vente au détailcomme Dick's

DKS.N et en mettant l'accent sur des lignes de chaussures plus récentes plutôt que sur les classiques.

Mais cette stratégie a eu un impact à court terme sur les marges: les magasins tiers ont tendance à vendre à des prix inférieurs à ceux de la vente directe au consommateur, et la stratégie de Nike pour éliminer les vieux stocks a impliqué de fortes remises.

Les tarifs douaniers restent un "vent contraire important", a ajouté Elliott Hill lors de la conférence téléphonique de jeudi. Le directeur financier Matthew Friend a réaffirmé que la société s'attendait à ce que les droits de douane élevés imposés par le président américain Donald Trump aux pays d'Asie du Sud-Est, où Nike fabrique la plupart de ses produits, lui coûtent 1,5 milliard de dollars cette année.

LE REDRESSEMENT "COÛTE VRAIMENT DE L'ARGENT

La marge brute de l'entreprise pour le trimestre clos le 30 novembre a chuté de 300 points de base, et Nike s'attend à ce que les marges baissent de 175 à 225 points de base pour le trimestre en cours. Elliott Hill a déclaré que le redressement complet de Nike ne sera pas linéaire. Mais son insistance sur le fait que Nike se trouve dans la phase intermédiaire de son redressement - comparant la marque aux Dodgers de Los Angeles qui, en octobre, ont remporté leur troisième World Series en six ans - n'a pas eu l'heur de plaire aux investisseurs désireux d'obtenir des précisions sur le calendrier de la croissance.

Parmi les questions posées par les analystes lors de la conférence téléphonique de jeudi, certains ont demandé plus de détails sur la signification exacte de l'expression "middle innings" et ont demandé un calendrier pour la Chine.

"La meilleure façon de l'envisager est de considérer que les dimensions de nos activités évoluent à des vitesses différentes", a déclaré Elliott Hill. Sur le plan géographique, par exemple, l'Amérique du Nord est forte alors que la Chine reste faible, a-t-il expliqué. De même, la marque Nike se portait bien et les nouvelles lignes de produits comme NikeSKIMS - le partenariat de la société avec la marque de vêtements pour femmes de Kim Kardashian - se sont révélées prometteuses. Toutefois, la marque Jordan peut encore être améliorée, a déclaré Elliott Hill, et Converse est confrontée à une remise à zéro après un changement de direction en juillet.

Les résultats ont rappelé "aux investisseurs que ce redressement coûte encore de l'argent", a déclaré David Bartosiak, analyste chez Zacks Investment Research. "Ce n'était pas un trimestre parfait. Nike a fait preuve de résilience en termes de chiffre d'affaires, mais la capacité bénéficiaire est sous pression."

Le chiffre d'affaires de Nike au deuxième trimestre s'est élevé à 12,43 milliards de dollars, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 12,22 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société s'attend à ce que le chiffre d'affaires du troisième trimestre, qui comprend la période des achats de décembre, soit en baisse de quelques chiffres, alors que les estimations tablaient sur une baisse de 1,5 %.

Le bénéfice net du deuxième trimestre a chuté de 32 % par rapport à l'année précédente, mais le bénéfice ajusté par action de 53 cents a battu les estimations de 38 cents.